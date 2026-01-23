От учебы к карьере на ММК

Магнитогорский металлургический комбинат активно взаимодействует с учебными заведениями в вопросах подготовки квалифицированных специалистов. Профориентационная работа начинается со школьной скамьи, а в дальнейшем лучшие студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, планирующие связать свою карьеру с ММК, получают поддержку ведущего металлургического предприятия страны.

ММК планомерно инвестирует в будущие кадры через механизм целевого обучения: это гарантирует выпускникам качественную практику и быстрый старт карьеры, а комбинату — приток специалистов, готовых к работе на производстве. В 2025 году предприятия Группы ММК заключили 330 целевых договоров: 34 — со студентами вузов и 296 — с учащимися системы среднего профессионального образования (СПО). Всего за период 2023–2025 годов предприятия Группы ММК заключили 906 целевых договоров.

ММК — участник федерального проекта «Профессионалитет»: в рамках проекта за последние три года подписано 804 соглашения об образовании по целевой квоте.

«Прошлый год ознаменовался первым выпуском „Профессионалитета“ — это важный индикатор эффективности нашей системы подготовки кадров. На предприятия Группы ММК трудоустроились 79 молодых специалистов из ключевых колледжей города, они приступили к работе сразу после защиты дипломов. Новых сотрудников мы ждем также весной и летом, когда в цеха придут ребята, завершившие срочную службу в армии», — подчеркнул заместитель директора по персоналу ПАО «ММК» Владимир Дремов.

ММК является крупнейшей в регионе площадкой для формирования прикладных навыков студентов. В 2025 году все виды практики — от учебной до преддипломной — в Группе ММК прошли более 2 тыс. человек.

Особое внимание ММК уделяет повышению компетенций действующих сотрудников. В 2025 году образовательные программы корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» охватили более 22 тыс. человек. Кроме того, комбинат поддерживает стремление сотрудников к повышению образовательного уровня: сегодня более 600 специалистов успешно получают высшее профильное образование без отрыва от производства.

В преддверии Дня российского студенчества ММК поздравляет всех, кто сегодня осваивает знания в вузах и колледжах, и готов принять выпускников учебных заведений в свою команду!

ПАО «ММК»