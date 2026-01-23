Двух экс-начальников подразделения тюменского СИЗО обвиняют в получении взятки

СУ СК России по Тюменской области расследует уголовное дело, возбужденное в отношении двух бывших начальников одного из структурных подразделений СИЗО, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Им предъявлены обвинения по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с 17 июля по 24 августа 2025 года, занимая должности, обвиняемые вступили в преступный сговор. Используя свои должностные полномочия, они получили от осужденного, находящегося в СИЗО, взятку в размере 75 тыс. руб. Деньги были переданы за создание благоприятных условий содержания, противоречащих установленному учреждением порядку. Кроме этого, взятка была передана за передачу мобильного телефона.

«В рамках расследования следователем СК России допрошен ряд лиц, проведен осмотр места происшествия, а также проведены обыски по месту жительства фигурантов», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Артем Путилов