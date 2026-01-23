Подрядчика из Карабаша привлекли к ответственности за коммунальную аварию

Прокуратура Карабаша возбудила административное дело в отношении ООО «Перспектива» по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). Причиной стал прорыв трубопровода, отключивший тепло и горячую воду в 32 домах, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство с 21 января, когда случилась авария, неоднократно выезжало на место для координации работы служб. Ситуация находится на контроле прокуратуры города. Руководителю теплоснабжающей организации, директорам управляющих компаний и главе Карабаша Павлу Титову внесли представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, материалы проверки направлены в следственный орган для оценки действий ответственных лиц. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, авария произошла утром 21 января. Во время запуска отопления прорвало трубопровод. Без тепла и горячей воды в морозы остались более 30 многоквартирных домов, школа, детский сад и другие социальные объекты. На утро 23 января в 18 домах восстановили отопление.

Виталина Ярховска