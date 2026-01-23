«Уралхим» признан одним из лучших работодателей для молодых специалистов

АО «ОХК «Уралхим» вошло в рейтинг лучших работодателей страны по привлекательности для молодых профессионалов. Эти данные представлены в ежегодном исследовании карьерных предпочтений студентов и выпускников Changellenge Best Company Award 2026. Компания впервые заняла третье место среди ведущих представителей нефтехимической и химической промышленности.

Рейтинг, публикуемый по итогам исследования уже в 11-й раз, формируется на основе масштабного онлайн-опроса. Его провели среди более 9 000 студентов старших курсов и выпускников 47 ведущих вузов страны, таких как МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО, НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбГУ и другие. В текущем цикле исследования приняли участие более 200 российских и международных компаний.

Помимо попадания в отраслевую тройку лидеров, «Уралхим» вошел в топ-100 общего рейтинга по ключевым профессиональным направлениям. Компания заняла 40-е место в категории «Технические специальности», 51-е — в разделе «ИТ-специальности» и 74-е — среди «Бизнес-специальностей».

Инесса Коген, заместитель генерального директора — директор по персоналу АО «ОХК «Уралхим»:

Для нас вхождение в число лучших работодателей для молодежи — это, в первую очередь, подтверждение эффективности нашей комплексной программы работы с кадрами. Она включает в себя целевое обучение, программы стажировок, наставничество. Мы стремимся создать среду, где профессиональный рост молодого специалиста становится естественным продолжением его учебы. Высокая оценка в исследовании Changellenge — это отличный индикатор того, что наш подход соотносится с ожиданиями нового поколения профессионалов.

«Уралхим» проводит масштабную работу по привлечению, развитию и удержанию молодых специалистов, реализуя новые и актуальные для молодежи проекты и инициативы. Компания также заключает договоры о целевом обучении с профильными учебными заведениями. Для учащихся организованы программы практики и стажировки. Значительная часть выпускников, прошедших эти программы, в дальнейшем трудоустраивается в компанию.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники