Больше половины самарских предпринимателей используют ИИ
В Самаре более 50% предпринимателей используют ИИ для своего бизнеса, следует из исследования «Городских сервисов Яндекса».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Чаще всего нейросети помогают бизнесу автоматизировать рутинные процессы, работать с данными и создавать контент»,— говорится в сообщении.
38% самарских бизнесменов используют нейросети для генерации контента и поиска информации, на втором месте — аналитика данных и прогнозы (19%), на третьем — управление финансами (6%).
37% респондентов обращаются к нейросетям ежедневно, 56% опрошенных — от месяца к месяцу. В 69% случаев пользователи довольны результатом.