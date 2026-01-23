Больше половины самарских предпринимателей используют ИИ

В Самаре более 50% предпринимателей используют ИИ для своего бизнеса, следует из исследования «Городских сервисов Яндекса».

«Чаще всего нейросети помогают бизнесу автоматизировать рутинные процессы, работать с данными и создавать контент»,— говорится в сообщении.

38% самарских бизнесменов используют нейросети для генерации контента и поиска информации, на втором месте — аналитика данных и прогнозы (19%), на третьем — управление финансами (6%).

37% респондентов обращаются к нейросетям ежедневно, 56% опрошенных — от месяца к месяцу. В 69% случаев пользователи довольны результатом.

Сабрина Самедова