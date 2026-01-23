Жителю Сызрани вынесли приговор по делу о посредничестве во взяточничестве

Суд признал виновным жителя Сызрани в совершении преступлений по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», сообщает СУ СКР по Самарской области. Осужденному назначен штраф в размере 850 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, с 2022 года по 2023 год сотрудник промышленного предприятия выступал в качестве посредника. Он передал деньги на общую сумму более 100 тыс. руб. в качестве взятки врачу-наркологу Сызранского наркологического диспансера. За это получатель взяток должен был составить фиктивные акты медицинского освидетельствования работников предприятия, задержанных с признаками опьянения сотрудниками охраны.

В октябре прошлого года врач-нарколог был осужден к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев со штрафом в размере 2,3 млн руб. и лишением права занимать определенные должности.

Руфия Кутляева