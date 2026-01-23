В Толбазах построят многофункциональный комплекс «Ихлас»

Компания «Статус Уфа» планирует инвестировать 50 млн руб. в строительство многофункционального комплекса «Ихлас» в селе Толбазы Аургазинского района, сообщает пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова.

На территории комплекса площадью около 1 тыс. кв. м появятся кафе, пекарня, торговые ряды, аптека и детская площадка. Запуск объекта поможет создать 15 новых рабочих мест.

Инвестиционный комитет региона присвоил проекту статус приоритетного. Администрация Аургазинского района поможет фирме оформить аренду земли.

Майя Иванова