Средняя стоимость машино-места в пермских новостройках выросла на 12%

По итогам сделок за 2025 год средняя стоимость машино-места в строящихся новостройках в Перми составила 1,68 млн руб. Это на 12% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщает портал «Движение.ру» со ссылкой на аналитиков «Циана». Результат краевой столицы оказался выше среднего по России (1,59 млн руб.). Среди городов-миллионников Пермь заняла третье место по средней стоимости машино-места.

Наиболее высокая средняя цена на место для авто в подземном паркинге новостроек зафиксирована в Москве — 3,59 млн руб. На втором месте — Челябинск (2,04 млн руб.). Средняя площадь проданного машиноместа в 2025 году составила 14,7 кв. м.

