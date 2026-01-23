Жилинспекция Татарстана взыскала 23,8 млн рублей штрафов в 2025 году

В 2025 году суды Татарстана за неисполненние предписаний жилищной инспекции республики назначили штрафы на сумму 23,8 млн руб., включая взыскания с юридических, должностных и физических лиц. Об этом сообщила жилищная инспекция Татарстана.

В 2025 году жилинспекция проверила 4,8 тыс. многоквартирных домов и выявила 6,1 тыс. нарушений. Большинство предписаний на устранение нарушений не исполнил региональный оператор капитального ремонта — НО «Фонд ЖКХ», всего он проигнорировал 103 предписания.

За этот период управляющие организации (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК) объявили 5,4 тыс. предостережений, выдали 1,4 тыс. предписаний и составили 1,5 тыс. протоколов об административном правонарушении.

Анна Кайдалова