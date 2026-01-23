Контрактника из Магнитогорска осудили за самоволку и кражу духов

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части и краже (ч. 5 ст. 337, ч. 1 ст. 158 УК РФ). Его приговорили к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 12 августа контрактник без разрешения командования покинул часть и скрылся. Он проживал в Магнитогорске до задержания сотрудниками военной полиции 25 сентября. Кроме того, во время незаконного отпуска 8 сентября местный житель украл из магазина «Лэтуаль» в ТРК «Семейный парк» духи стоимостью 5 тыс. руб.

Приговор в отношении фигуранта не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска