Цены на подержанные авто скатились

Подержанные иномарки стали дешевле: за год их цена в среднем по рынку упала на 10%, сообщили “Ъ FM” эксперты «Авто.ру». Сложнее всего, как оказывается, продать машины Mercedes-Benz и китайских марок. Сколько стоит авто с пробегом? И что будет с ценами весной? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Больше 9 трлн руб. потратили россияне в 2025 году на покупку подержанных машин. Как подсчитали аналитики Российской ассоциации автодилеров, на них пришлось 67% от общего числа продаж. Одни пытались успеть обновить авто до повышения утильсбора, другие предпочли взять модель с меньшим пробегом, но при этом не новую китайскую. К автопрому КНР пока остается слишком много вопросов, причем чаще они возникают в зимний период. Новые автомобили за год подорожали от 3% до 20% в зависимости от марки, а вот авторынок с пробегом шел по нисходящей, стремясь к балансу. Время, когда свою пятилетку можно было продать по цене покупки, видимо, закончилось. Средняя стоимость подержанной иномарки вернулась к уровню 2023-го — 2,17 млн руб. В Московском регионе — на 400 с лишним тысяч рублей дороже, но это все равно на 11% дешевле, чем год назад, отметил официальный представитель «Авто.ру» Георгий Голубев: «Пересмотр цен в премиальном сегменте, где заложен больший процент маржи, носит более существенный характер. Тот же Mercedes S-класса в среднем мог потерять порядка 20%. В этот список также попадают кроссоверы.

Так, BMW X6, за год подешевел на 12%, Range Rover Sport потерял 11%: он в начале 2025-го стоил 7,2 млн руб., к концу года — 6,4 млн руб. Электрическая Tesla Model 3 потеряла 10,5%, в декабре ее средняя стоимость составила 3,2 млн руб.».

Цены снижали не только частники, но и автосалоны, чтобы повысить оборачиваемость складов. 30 декабря, например, один из московских автодилеров предлагал BMW X5 2019 года за 7,5 млн руб. (пробег всего 53 тыс. км). Уже 2 января он стал дешевле сразу на 350 тыс. руб., делятся источники “Ъ FM”. При этом вторичный рынок вслед за первичным заметно сократился. У покупателей нет лишних денег даже с учетом дисконта. Средняя ставка по займам для машин с пробегом — почти 30%, посчитали аналитики Объединенного кредитного бюро. Даже если оформить договор на три года, придется отдать деньги банку не за одну, а почти за две машины.

Чтобы подстегнуть спрос, цены на 7% снизили и собственники китайских брендов, чей автопарк в России почти вдвое свежее европейского. Средний возраст иномарки из КНР — три-четыре года. Но покупатели пока не спешат с выбором, говорит эксперт по автоподбору Артур Брума: «Люди очень редко обращаются за подбором китайских автомобилей, у них есть ряд серьезных недостатков. С одной стороны, клиенты не уверены в их надежности, а с другой, такие машины остаются менее ликвидными на вторичном рынке. В сетевом дилерском центре знакомый менеджер рассказал, что у них идет выкуп в размере 70% от первой цены на данный автомобиль, чтобы, скажем так, быстро его продать перекупщикам. Ведь сбыть "китайца" по стоимости выше средней проблематично».

Неудивительно, что в такой ситуации многие отложили покупку до весны. Но дальнейшего снижения цен на иномарки ожидать не стоит, считает президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов: «Притока новых автомобилей все меньше и меньше, льгот на утильсборы теперь нет. Эти цены потянут за собой вверх и вторичный сектор. Продавая свой старый Mercedes, люди не понимают, что они купят взамен. Те, кто выбирал авто в премиальном сегменте, старались приобрести машину того же бренда, ввезенную по параллельному импорту. Как они сейчас себя поведут, непонятно, потому что цена именно за счет утильсбора выросла в среднем на 1 млн руб. и более. Кто-то, возможно, пойдет на сделку с такими условиями. Если посмотреть на предложения дилеров, то у них есть те же старые бренды, ввезенные по коммерческой ставке утильсбора. Думаю, что сейчас у них, наверное, в этом смысле продажи увеличатся».

Еще одна проблема связана с новыми правилами для банков. С 1 января при выдаче автокредитов они учитывают только официальный доход заемщика. На этом фоне доля отказов может вырасти на 40%, не исключают участники рынка. А это значит, что обновление автопарка снова откладывается. Средний возраст машин с пробегом в России — уже не пять, а девять лет.

