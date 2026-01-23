Почти 20 тысяч нижегородцев стали донорами в 2025 году

В 2025 году нижегородцы совершили более 62,3 тыс. безвозмездных донаций. Это на 2,7% меньше по сравнению с годом ранее. Общее количество доноров практически не изменилось: в прошлом году ими стали 19,7 тыс. нижегородцев.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областной Службы крови, 76% доноров сдавали цельную кровь (47,5 тыс. донаций). Также нижегородцы сдавали плазму (12,3 тыс. донаций) и тромбоциты (2,4 тыс. донаций). Контрольные показатели, установленные для региона по заготовке донорской крови и ее компонентов на календарный год, были перевыполнены на 4%.

В 2025 году в Нижегородской области нагрудного знака «Почетный донор России» удостоились более 940 человек. Всего в регионе проживают 29,4 тыс. доноров, отмеченных этим знаком.

Андрей Репин