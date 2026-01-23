10-летнюю девочку насмерть засыпало снегом в красноярском поселке

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после гибели 10-летней девочки под завалами снега. Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел сегодня, 23 января, в поселке Березовка. Школьница играла рядом с домом на улице Совхозной. Девочка рыла тоннель в большом сугробе. Его верхняя часть обрушилась, перекрыв выход. Ребенок не смог выбраться и погиб.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Илья Николаев