Самыми популярными именами для детей у новосибирцев стали Михаил и Ева

По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области, в 2025 году чаще всего жители региона выбирали для новорожденных мальчиков имена Михаил, Александр, Артем, Иван и Матвей.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди редких и необычных мужских имен оказались Августин, Велеслав, Евпатий, Лавр и Мефодий.

У девочек самыми популярными именами в прошлом году стали Ева, София, Анна, Варвара и Виктория. В число наиболее редких вошли Аксиния, Акулина, Беата, Вселена и Лукерья.

Михаил Кичанов