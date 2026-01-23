Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самыми популярными именами для детей у новосибирцев стали Михаил и Ева

По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области, в 2025 году чаще всего жители региона выбирали для новорожденных мальчиков имена Михаил, Александр, Артем, Иван и Матвей.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди редких и необычных мужских имен оказались Августин, Велеслав, Евпатий, Лавр и Мефодий.

У девочек самыми популярными именами в прошлом году стали Ева, София, Анна, Варвара и Виктория. В число наиболее редких вошли Аксиния, Акулина, Беата, Вселена и Лукерья.

Михаил Кичанов

Новости компаний Все