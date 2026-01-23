В Ярославле подорожало пользование городским рекламным местом

В Ярославле на 2026 год установлен новый базовый размер платы за пользование городским рекламным местом. Соответствующий приказ подписала директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Людмила Жиленко.

Базовый размер проиндексирован с учетом инфляции. Для договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенных по результатам торгов, организатором которых выступало «Агентство по рекламе», базовый размер составит 1 150,5 руб. (1 082,3 руб. в 2025 году).

Для договоров, заключенных по результатам торгов 2021 года, организатором которых являлся областной департамент имущественных и земельных отношений, плата составит 1 062,3 руб. (999,3 руб. в 2025 году).

Для договоров, заключенных по результатам торгов 2023 года, организатором которых также был областной департамент имущественных и земельных отношений, — 870,8 руб. (819 руб. в 2025 году).

Для договоров, заключенных по результатам торгов 2025 года, организатором которых являлось областное министерство имущественных отношений, плата составит 744,1 руб.

Отделу финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета поручено произвести перерасчет платы с 1 января 2026 года.

Алла Чижова