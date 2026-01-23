Нижегородские приставы арестовали 7 тысяч рулонов обоев

В Нижегородской области судебные приставы арестовали 7 тыс. рулонов обоев, находящихся на складах двух магазинов в Балахне и Заволжье. Как сообщили в областном управлении ФССП, поводом для ареста стал спор супругов, которые решили разделить совместный бизнес.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При рассмотрении иска, поданного супругой, суд постановил принять меры по обеспечению иска и наложить арест на имущество.

Исполнительный лист поступил к судебным приставам, которые арестовали партии обоев и оставили их на ответственное хранение в торговых точках, которыми управляет супруг истицы.

При этом нижегородца предупредили о том, что он не имеет права что-либо делать с арестованным имуществом. Иначе он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Андрей Репин