Уголовное дело возбудили после пожара с двумя погибшими в Арзамасе

По факту гибели двух человек при пожаре в частном доме в Арзамасе возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 23 января.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар случился 20 января на улице Нагорной в селе Пошатово. После его ликвидации обнаружены тела 76-летних мужчины и женщины. Видимых телесных повреждений криминального характера на телах не обнаружили. Для установления причин смерти проведут судмедэкспертизы.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности электропроводки в доме погибших. Точные причины установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

Галина Шамберина