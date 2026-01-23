В Челябинске к 1 сентября достроят гостиницы межуниверситетского кампуса

К 1 сентября 2026 года в Челябинске завершат второй этап строительства межуниверситетского кампуса. За счет этого к заселению студентов будут готовы все пять гостиниц. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке на пресс-конференции.

По словам министра, общее количество мест в общежитиях составит 3,4 тыс.

«Возможность заселения в гостиницы будет не только у студентов вузов-резидентов кампуса, но и у студентов всех вузов Челябинской области, которые заявят такое желание», — прокомментировал Виталий Литке.

Строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня началось в 2024 году на участке вблизи Челябинского государственного университета. В рамках первой очереди были построены и сданы в эксплуатацию две студенческие гостиницы. Второй этап проекта включал возведение еще трех зданий для проживания студентов и трех общежитий для преподавателей. В 2027 году планируется достроить и запустить учебно-научный центр и многофункциональный комплекс с конференц-залами.

Ольга Воробьева