В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже более 100 картин

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье подозреваемых в краже 104 картин из частной коллекции ученого. Во время обыска квартиры одного из подозреваемых полицейские нашли все похищенные полотна. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК (тайное хищение чужого имущества). Общий ущерб от преступления превысил 32 млн руб.

По данным полиции, мужчина по наводке знакомой перелез через забор подмосковного научного института. С помощью пожарной лестницы он поднялся на чердак здания и взломал дверной замок, чтобы проникнуть внутрь помещения, где находилась коллекция картин.

Как уточнили в МВД, задержанный был в сговоре с бывшей сотрудницей института. Она сообщила злоумышленнику о месте нахождения картин, а также рассказала о способе отключения сигнализации, чтобы подозреваемый мог возвращаться на место преступления несколько раз и выносить полотна частями.

Сейчас задержанный арестован, а его сообщница находится под домашним арестом. Расследование продолжается.