Орбан: Венгрия не пустит Украину в Евросоюз в ближайшие 100 лет

Власти Украины пытаются повлиять на результаты грядущих парламентских выборов в Венгрии, поскольку знают, что нынешнее правительство страны не допустит ее членства в Евросоюзе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз»,— уточнил господин Орбан в беседе с журналистами (цитата по ТАСС). Так премьер прокомментировал представленную ЕС дорожную карту для Украины, согласно которой страна войдет в состав объединения к 2027 году.

Украина, убежден Виктор Орбан, заинтересована в победе венгерской оппозиции и пытается вмешиваться во внутренние дела республики. «Я не в восторге от этого, и мы будем бороться с этим»,— заключил господин Орбан.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Основные кандидаты — это возглавляемая Виктором Орбаном партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» вместе с ее младшими партнерами христианскими демократами и оппозиционная «Тиса». Лидер последней — бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр.