Арзамас помог в перевозке на родину тела бойца СВО из сербского города-побратима

Город Арзамас Нижегородской области взял на себя часть расходов на перевозку тела добровольца из города-побратима Румы (Сербия). Гражданин Сербии участвовал в СВО, год назад получил тяжелое ранение и впоследствии умер от болезни в Туле, рассказал мэр Арзамаса Александр Щелоков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Арзамас и Руму связывает более чем двадцатилетняя дружба. У семьи погибшего бойца Михаила нет возможности привезти сына в родной город. Поэтому власти Арзамаса по призыву сербской общины Краснодара взяли часть расходов на перевозку тела из Москвы в Белград. Мэр Арзамаса поблагодарил также министерство внешних связей правительства Нижегородской области, коллег из Краснодара и представительство МИД в Нижнем Новгороде.

Галина Шамберина