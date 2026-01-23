Службы доставки еды и продуктов заявили о росте спроса в Башкирии

Крупнейшие сервисы доставки еды, продуктов и товаров для дома — «Яндекс. Еда», «Купер» и «Самокат» — констатируют рост спроса на услуги в Башкирии по итогам 2025 года. Об этом «Ъ-Уфа» узнал, опросив пресс-службы компаний.

В ООО «Яндекс. Еда» рассказали, что в целом оборот по республике вырос на 34%. В компании также отметили, что к концу года на регионы пришлось больше половины всех заказов.

По данным пресс-службы «Купера» (юридическое лицо — ООО «Инстамарт Сервис»), средний чек на заказ по Уфе и Башкирии за год вырос на 22%. Этот рост в сервисе объясняют изменением потребительского поведения — пользователи, помимо продуктов, стали заказывать товары из аптек, зоомагазинов и салонов техники. Пиковый спрос традиционно пришелся на декабрь, когда количество заказов выросло примерно на 20%, по сравнению со средними значениями.

В «Самокате» заявили, что, например, более чем на 50% увеличился спрос на шоколадные батончики и замороженные закуски. Кроме того, на треть выросла востребованность к блюдам с мясом птицы. Спрос на глазированные сырки, газированные напитки, чипсы, мороженое, хлебные изделия и творог увеличился на 10-27%. В числе трендов в сервисе называют интерес жителей Уфы к быстрому перекусу и готовым блюдам.

Востребованность готовой еды отмечают и в «Купере». Также там отметили увеличение спроса со стороны аудитории старше 55 лет. По мнению «Яндекс. Еды», неотъемлемой частью потребительского опыта станет использование ассистентов искусственного интеллекта не только для подсказок, но и для совершения действий — составления подборок продуктов, бронирования столиков в общепите и оформления заказов.

Идэль Гумеров