В суд Чувашии направили дело в отношении мошенников, присвоивших грант на 3,5 млн

В Мариинско-Посадский суд направили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые присвоили грант на 3,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

По версии следствия, с марта 2019 по июнь 2021 года обвиняемые получили грант ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на разработку технологии обработки растительной биомассы, но научную работу они не проводили. Обвиняемые предоставили фиктивные отчеты и фото, а деньги потратили.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Анна Кайдалова