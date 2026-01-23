Новым директором музея современного искусства ПЕРММ станет Елена Новикова

Директором Музея современного искусства ПЕРММ станет замдиректора Пермского дома народного творчества «Губерния» Елена Новикова, сообщает «Новый компаньон». По информации издания, сейчас министерство культуры Пермского края готовит документы для ее назначения на должность, которое состоится в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Губерния Фото: ВК Губерния

Как пишет издание со ссылкой на министра культуры Пермского края Аллу Платонову, Елена Новикова — опытный хозяйственник и организатор; ей поручено сформировать худсовет музея, найти и предложить учредителю кураторов. При этом директор остается первым лицом в музее, ответственным за все решения.

Напомним, прежний руководитель музея Наиля Аллахвердиева покинула пост в декабре 2024 года. И. о. директора сейчас является Станислав Павлов.