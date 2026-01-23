Нацбанк: оборот наличных денег в Башкирии достиг 2,5 трлн рублей

В прошлом году оборот наличных средств в Башкирии составил 2,46 трлн руб. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Национального банка Башкирии.

По сравнению с 2024 годом, объем увеличился на 0,2%.

Статистика составляется исходя из суммы денег, поступивших на счета или снятых с них, в том числе на кассах и в банкоматах.

По данным «РБК Уфа», в 2025 году жители Башкирии внесли и сняли примерно по 1,23 трлн руб. Также издание отмечает снижение темпов роста объема наличности у населения: в 2023 году оборот вырос на 14,2%, в 2024 — на 2%.

«Ведомости» со ссылкой на данные Центрального банка РФ сообщают о росте объема наличных на руках у россиян на 1 трлн руб.

Идэль Гумеров