«Россети Тюмень» повысили категорию надежности электроснабжения газового промысла на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе завершились технические мероприятия для повышения надежности электроснабжения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения – одного из крупнейших в мире по величине газовых запасов. «Россети Тюмень» выполнили перевод центра добычи углеводородов с третьей на вторую категорию надежности электроснабжения, обеспечив подачу энергоресурса на объект от двух независимых взаиморезервирующих источников электроэнергии.



На высоковольтной подстанции, расположенной в Арктической зоне, специалисты «Россети Тюмень» подготовили ячейку 10 кВ для технологического присоединения вновь построенной ЛЭП компании «Газпромнефть-Заполярье». Энергетики проверили исправность силового оборудования и установили три трансформатора тока отечественного производства. Также в ячейке смонтировали автоматизированную систему учета электроэнергии и провели ревизию систем телемеханики и связи, устройств релейной защиты и автоматики.

Техприсоединение – одно из приоритетных направлений деятельности системообразующей сетевой компании макрорегиона. Выполненный комплекс технических мероприятий позволил повысить надежность электроснабжения инфраструктуры добычи углеводородов в главном газодобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»