Бывший мэр Крымска Янис Будагов не смог оспорить свой арест

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу Яниса Будагова, экс-мэра Крымска, который просил отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Бывший чиновник, обвиняемый в превышении полномочий при распоряжении муниципальным участком земли, останется под стражей до 18 февраля.

Яниса Будагова отправили в следственный изолятор 24 декабря 2025 года в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам управления ФСБ России по Краснодарскому краю. По версии следствия, мэр Крымска допустил нарушение закона, подвисав договор купли-продажи участка по льготной цене с предпринимателем Александром Лукьяновым.

Участок сельскохозяйственного назначения стоил не менее 99 млн руб., но Янис Будагов от имени муниципалитета продал его всего за 5,2 млн руб. Впоследствии территорию купил застройщик «ССК Крымск» под коттеджный поселок, цена сделки составила 150 млн руб.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края по иску прокуратуры спорный участок возвращен муниципальному образованию Крымский район.

Анна Перова, Краснодар