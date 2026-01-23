В суд направили дело в отношении водителя катера, сбившего женщину на Волге

В Зеленодольский суд направили уголовное дело в отношении владельца катера, наехавшего на 54-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2025 года на реке Волге у поселка Октябрьский местный житель на маломерном судне сбил 54-летнюю женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью. По сообщению прокуратуры, он выбрал небезопасную скорость и не следил за обстановкой, в результате чего наехал на потерпевшую.

Его обвиняют по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Анна Кайдалова