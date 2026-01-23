Прокуратура помогла участнику СВО с парковкой возле дома в Ярославле

После вмешательства прокуратуры Дзержинского района Ярославля возле многоквартирного дома на парковке были выделены места для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура Ярославской области

К заместителю прокурора Ярославской области Андрею Смирнову обратился участник СВО с ограниченными возможностями здоровья. Он сообщил, что во дворе его дома нет парковок для инвалидов, и это создает сложности. Прокуратура провела проверку по данному факту.

«В соответствии с требованиями Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» на всех парковках общего пользования, в том числе около жилых зданий, выделяется не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов»,— пояснили в прокуратуре.

Прокурор по результатам проверки внес директору АО «Управдом Дзержинского района» представление об устранении нарушений. Итогом стало появление парковок для инвалидов.

Алла Чижова