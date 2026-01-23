FT: Revolut хочет получить в США банковскую лицензию

По данным Financial Times, британская финтех-компания Revolut подаст в США заявку на получение американской банковской лицензии. Ранее Revolut, оказывающая услуги по проведению финансовых трансакций, розничному кредитованию, торговле ценными бумагами и т. п., планировала расширить свои операции в США посредством покупки одного из местных банков. Однако теперь, как сообщает FT, руководство Revolut избрало другой вариант, надеясь, что «мягкий подход администрации Трампа к одобрению таких заявок» станет более быстрым путем к расширению деятельности в США.

По словам неназванных осведомленных источников, еще одной причиной такого решения Revolut могло стать то, что после поглощения местного банка британскому финтеху, возможно, пришлось бы содержать существующие или открывать новые физические банковские отделения в США. Кроме того, поглощение местного банка потребует взаимодействия с регулирующими органами США, которые должны будут одобрить смену владельца целевого кредитора.

Евгений Хвостик