Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам переизбран на пятилетний срок
То Лам был переизбран на должность генсека Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама на новый пятилетний срок, сообщили на сайте Всеобщей конфедерации труда страны. Решение приняли на 14-м съезде партии.
Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам (второй справа)
Фото: Hoang Thong Nhat / VNA / AP
69-летний То Лам занимает пост генсека с августа 2024 года. С 2010 по 2016 год он работал замминистра общественной безопасности, а с 2016 года — возглавил ведомство. В мае 2024 года он стал президентом республики. В августе этого же года на 13-м съезде его избрали генсеком ЦК Компартии Вьетнама. То Лам удостоен звания генерала Народной общественной безопасности. На съезде также были избраны Политбюро, Секретариат и Центральная инспекционная комиссия.
То Лам встречался с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу в декабре, во время визита российской делегации во Вьетнам. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере обороны, которое То Лам назвал «одним из столпов в двусторонних отношениях». Генсек ЦК Компартии Вьетнама также отметил совместную работу двух стран в области науки и технологий, образования и подготовки кадров.