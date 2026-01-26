Совладельцы ПАО «Мотовилихинские заводы» лишились акций

Акции ПАО «Мотовилихинские заводы», которые находились в собственности физических и юридических лиц, списаны со счетов депо. По данным знакомых с ситуацией источников, соответствующие уведомления от номинальных держателей акционеры получили в январе текущего года. Это связано с ликвидацией ПАО «Мотовилихинские заводы» 26 декабря прошлого года, после завершения процедуры банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В процедуру банкротства оборонное ПАО вошло в 2017 году. Независимым акционерам общества на тот момент принадлежало около 35% акций. В период банкротства производственная деятельность предприятия была сосредоточена в ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», а также в АО «Специальное конструкторское бюро», которое недавно было переименовано в АО «Мотовилихинские заводы».

В итоге имущественный комплекс «Мотовилихи» был приобретен структурами, связанными с «Ростехом». Несколько раз торги безуспешно обжаловались в суде. На момент завершения банкротства ПАО погасило только 5,15% кредиторской задолженности. Долги общества только перед кредиторами третьей очереди превышали 17,74 млрд руб. Сейчас имущественным комплексом предприятия владеет холдинг «Технодинамика».