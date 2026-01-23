Компания в Кумертау выплатила зарплату после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры 55 работникам ООО «Рацион» выплатили задолженность по зарплате в размере более 2,1 млн руб.

Проверка надзорного ведомства установила, что компания не платила сотрудникам зарплату с сентября по ноябрь 2024 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По этому факту было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Также суд удовлетворил требования надзорного ведомства о взыскании долга с компании.

Майя Иванова