Во время пожара в конюшне в Заречном погибли 15 лошадей и пострадал человек
В деревне Боярка в Заречном сгорела конюшня — пострадал один человек, сообщили в МЧС Свердловской области. Здание на ул. Камышенская принадлежало конному клубу «Добрая лошадь».
Фото: МЧС Свердловской области
Сообщение о возгорании поступило пожарным 23 января в 1:20. Площадь пожара составила 500 кв. м, открытое горение удалось ликвидировать в 4:55. Тушением занимались 13 человек личного состава, было задействовано четыре единицы техники.
Как сообщили порталу Е1 владельцы содержавшихся в клубе коней, в конюшне погибли все животные — всего 15 лошадей. Собственники планируют подать коллективный иск. По их информации, помещение обогревалось самодельной системой отопления.