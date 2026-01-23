Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во время пожара в конюшне в Заречном погибли 15 лошадей и пострадал человек

В деревне Боярка в Заречном сгорела конюшня — пострадал один человек, сообщили в МЧС Свердловской области. Здание на ул. Камышенская принадлежало конному клубу «Добрая лошадь».

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

Сообщение о возгорании поступило пожарным 23 января в 1:20. Площадь пожара составила 500 кв. м, открытое горение удалось ликвидировать в 4:55. Тушением занимались 13 человек личного состава, было задействовано четыре единицы техники.

Как сообщили порталу Е1 владельцы содержавшихся в клубе коней, в конюшне погибли все животные — всего 15 лошадей. Собственники планируют подать коллективный иск. По их информации, помещение обогревалось самодельной системой отопления.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все