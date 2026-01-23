Грузия призывает Венесуэлу отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Постоянный представитель Грузии при отделении ООН в Женеве и других международных организациях Реваз Ломинадзе провел встречу с представителем Венесуэлы Александром Янес Делеусом. Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на МИД Грузии. Главная тема переговоров — отзыв властями Боливарианской Республики признания независимости бывших грузинских автономий — Абхазии и Южной Осетии.

10 сентября 2009 года тогдашний глава Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании государственности Абхазии и Южной Осетии.После этого Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с латиноамериканским государством.

В ходе встречи в Женеве «грузинская сторона выразила надежду, что последние события в Венесуэле поспособствуют пересмотру и отмене этого незаконного решения в соответствии с национальными интересами Грузии и нормами международного права», говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Такую позицию Министерство иностранных дел Грузии изложило сразу после спецоперации США в Каракасе, в результате которой был пленен и вывезен из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро. МИД Грузии тогда выразил надежду, что смена власти в Венесуэле поспособствует «отмене незаконного решения по признанию независимости грузинских регионов».

Кроме Венесуэлы, независимость Абхазии и Южной Осетии также признали Сирия, Никарагуа и Науру. После смены власти в Сирии грузинское руководство надеялось на отмену Дамаском признания независимости «отколовшихся республик», однако новое руководство ближневосточной страны не спешит дезавуировать решение Башара Асада, учитывая позицию многочисленной и влиятельной абхазо-адыгской диаспоры, живущей в Сирии с XIX века.

Георгий Двали, Тбилиси