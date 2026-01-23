Курганца оштрафовали за участие в деятельности запрещенной организации

Курганский городской суд признал виновным местного жителя в участии в деятельности запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ; ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Его оштрафовали на 400 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Суд установил, что 53-летний местный житель занимал должности секретаря, старейшины и служебного надзирателя в организации, ликвидированной решением Верховного суда РФ. С 2017 по 2021 год он умышленно пытался возобновить и продолжить деятельность экстремистского объединения.

Телефон и планшетный компьютер фигуранта конфисковали.

Виталина Ярховска