Бастрыкин затребовал доклад о конфликте водителя автобуса с подростками в Пушкине

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки после сообщений о конфликте водителя автобуса с подростком в городе Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным перевозчика «Вест-Сервис», инцидент произошел 20 января в автобусе маршрута № 545. Подростки не успели сесть в салон, после чего один из них, по версии компании, начал бить рюкзаком по стеклам и дверям. Перевозчик утверждает, что водитель попытался воспрепятствовать действиям несовершеннолетних, в ходе конфликта применил физическую силу и угрожал ножом. На место вызывали полицию, в компании начали служебное расследование.

Ситуацию прокомментировал врио председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков. Он заявил о «жесткой оценке» действий водителя и поручил СПб ГКУ «Организатор перевозок» рассмотреть вопрос о привлечении перевозчика к ответственности за ненадлежащую работу с водительским составом, а также содействовать правоохранительным органам.

Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Доклад поручено представить руководителю петербургского главка СК Петру Выменцу.

Артемий Чулков