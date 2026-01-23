В Татарстане на дорожные работы в 2026–2028 годах выделили 145,4 млрд рублей

Кабмин Татарстана утвердил программы дорожных работ на дорогах общего пользования на 2026–2028 годы. Общий объем финансирования составит 145,4 млрд руб. Соответствующее постановление опубликовал Кабмин республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2026 году на дорожные работы в республике направят 46,6 млрд руб., в 2027 году — 49,3 млрд руб., в 2028 году — 49,5 млрд руб.

Также утверждены объемы средств муниципальных дорожных фондов. На ремонт и содержание дорог местного значения планируется направить 1,9 млрд руб. в 2026 году, 2 млрд руб. в 2027 году и 2 млрд руб. в 2028 году.

Анна Кайдалова