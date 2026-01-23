Самарскую область ждут аномальные морозы
В Самарской области 23-27 января ожидаются морозы до -31°C, сообщили в Приволжском УГМС.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности.
«Особое внимание — обеспечению бесперебойной работы систем ЖКХ, тепловым и электрическим сетям. В случае аварий — максимально оперативное реагирование»,— написал глава региона в Telegram.
Подрядные организации, отвечающие за содержание дорог, тоже переведены на усиленный режим работы.