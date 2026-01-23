Самарскую область ждут аномальные морозы

В Самарской области 23-27 января ожидаются морозы до -31°C, сообщили в Приволжском УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности.

«Особое внимание — обеспечению бесперебойной работы систем ЖКХ, тепловым и электрическим сетям. В случае аварий — максимально оперативное реагирование»,— написал глава региона в Telegram.

Подрядные организации, отвечающие за содержание дорог, тоже переведены на усиленный режим работы.