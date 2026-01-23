Цены на газ в США подскочили на 75% из-за ожиданий морозов и метелей

Цены на краткосрочные фьючерсы на природный газ в США выросли на 75% за три дня, сообщает Bloomberg. Это самый сильный рост с 2022 года. Он связан с прогнозами сильного снежного шторма, который в эти выходные затронет десятки штатов и до 175 млн человек. Во многих регионах ожидаются рекордно низкие температуры, снег и гололедица.

Фото: Kena Betancur / Reuters

Рост цен на газ связан, в частности, с ожиданием обледенения газопроводов, что может сделать перекачку газа по ним невозможным. Кроме того, холодная погода сама по себе повышает спрос на газ. «Экстремально низкие температуры ведут к колоссальному снижению запасов газа»,— отмечает аналитик по сырьевым товарам компании Mizuho Securities Роберт Яугер.

«Чтобы увидеть волатильность такого уровня, нам бы пришлось вернуться в 2022-й, а потом в 2018-й. Должна произойти существенная коррекция, но для этого необходимо изменение прогноза погоды»,— комментирует резкие скачки цен на газ старший вице-президент по трейдингу компании BOK Financial Securities Деннис Кисслер.

Яна Рождественская