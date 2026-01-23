Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за возможных перекрытий в пяти округах

Дептранс Москвы призвал жителей города использовать метро, МЦК и МЦД вместо личного автомобиля. В столице сегодня возможны локальные ограничения движения в Центральном, Западном, Северо-Западном, Северо-Восточном и Северном административных округах. Поездки на машине лучше перенести на более позднее время — после 20:00, уточнила пресс-служба ведомства.

К утру 23 января пробки на дорогах достигли четырех баллов. Самое затрудненное движение дептранс отметил на внутренней стороне ТТК от Волгоградского проспекта до Ленинского проспекта; на внешней стороне ТТК от Русаковской эстакады до улицы Новая Башиловка; на Ленинградском шоссе по направлению в центр.

Вечером на дорогах столицы ожидается семь баллов. В основном заторы будут в центральной части города, на Ленинградском шоссе по направлению в область, на шоссе Энтузиастов по направлению в область и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время поездки, а также планировать маршрут заранее.