За месяц у нижегородцев арестовали транспорт на 15 млн рублей за налоговые долги

В декабре 2025 года налоговая служба и судебные приставы провели совместные рейды по аресту имущества у должников. Всего в рамках рейдов проверили 101 налогоплательщика с общей суммой задолженности 26 млн руб.

В результате произвели 32 ареста имущества, включая 28 транспортных средств общей стоимостью более 15 млн руб. У троих нижегородцев дорогостоящие автомобили отправили на спецстоянку.

Часть налогоплательщиков, чтобы не лишиться имущества, погасили долги добровольно.

Галина Шамберина