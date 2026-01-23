Транзит Давос—Москва—Абу-Даби

В Москве прошли переговоры американских дипломатов с президентом Владимиром Путиным. А 23 января делегации России, Украины и США должны встретиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча в Кремле продлилась больше трех часов. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и приглашение РФ в созданный Трампом Совет мира. От Вашингтона в переговорах участвовали спецпосланники Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум. Последний занимает пост комиссара Федеральной службы по закупкам.

Российскую делегацию в Абу-Дачи возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков:

«Переговоры были исключительно содержательными, и я бы сказал, предельно откровенными и доверительными. Собеседники из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками встречи президента США с Зеленским, на которой и Уиткофф, и Кушнер лично присутствовали. Они также дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января. Также обсуждены инициативы Дональда Трампа о создании Совета мира и целый ряд региональных вопросов. Условлено, что уже в пятницу состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Наша переговорная группа уже сформирована, в ее состав включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым. Там же в Абу-Даби встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам. Это уже двусторонняя группа, то есть Россия и США, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. Американские представители уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также объявил состав делегации в Абу-Даби. В нее войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель офиса президента Кирилл Буданов (включен в России в список экстремистов и террористов). По данным Financial Times, Вашингтон и Киев предложат Москве энергетическое перемирие, то есть остановку ударов по украинской энергоструктуре со стороны России в обмен на прекращение атак на ее НПЗ и танкеры теневого флота. Но это не означает решения основных вопросов, отметил профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Ясно, что Трамп усиливает давление.

Также события последних нескольких дней показали, что не только для США, но и для Европы конфликт на востоке уже не является важнейшим внешнеполитическим вопросом. Понятно, что Владимир Зеленский считает, что ему нужно идти на какие-то переговоры, уступки.

Но одновременно те три вопроса, которые были камнем преткновения, таковым и остаются. Первое и самое главное — это вопрос территории; второе — вопрос гарантий безопасности Украине со стороны США. Совершенно ясно, что Трамп не стремится давать какие-то письменные гарантии стране, которая членом НАТО даже не является. Ну и третий вопрос — это оказание финансовой помощи Киеву. Что касается возможной встречи президентов России и Украины, то совсем не гарантированно, что она может произойти сейчас, поскольку это бы стало фактором легитимации Зеленского, а это то, чего Путин совершенно не хочет. И уже много раз было заявлено, что такая встреча произойдет только тогда, когда договоренности будут достигнуты. Пока до этого еще далеко».

22 января в Давосе прошли личные переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Глава Белого дома после нее сообщил журналистам, что и Москва, и Киев готовы к мирной сделке. А обе стороны, по его словам, пойдут на некоторые уступки. Прежде Financial Times сообщал, что политики могут заключить два соглашения — о восстановлении Украины на $800 млрд и гарантиях безопасности для страны. Однако из Давоса американский президент якобы уехал, не подписав документы, так как Вашингтон сначала хотел услышать позицию России. Москве, возможно, есть с чем согласиться, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Судя по заявлениям после переговоров Трампа и Зеленского, договоры о послевоенном восстановлении и гарантиях безопасности не подписаны. Значит, ситуация остается в подвешенном состоянии, в ожидании какого-то прорыва. В частности, мы из разных источников слышим заявления о том, что США, например, предлагали Киеву зону беспошлинной торговли. То есть, видимо, прорабатываются варианты отказа от Донбасса, что является одним из ключевых условий с российской стороны.

Трехсторонняя встреча тоже выглядит довольно важным событием, но не очень понятен ее формат. Будут ли это челночные переговоры, когда, грубо говоря, и российская, и украинская делегации расположатся в разных комнатах, а между ними будут ходить представители США. Такое наиболее вероятно, и мы знаем, что в дипломатической истории такого рода форматы уже были. Но в любом случае есть ощущение, что мы движемся к какому-то довольно радикальному прорыву в российско-украинском урегулировании, но идем не поэтапно. Ведь все вещи, которые могли бы быть реализованы, скажем, договор о восстановлении или гарантиях безопасности, так и не подписываются. Так что, думаю, разрешение будет явлено нам довольно внезапно. Сейчас основания для этого есть».

Один из участников переговоров в Кремле Джош Грюнбаум также руководит операционной деятельностью Совета мира Трампа. Ранее Владимир Путин допустил, что Россия войдет в него, выделив в качестве членского взноса $1 млрд из замороженных активов. Дональд Трамп назвал это предложение «очень интересным».

Егор Парфенов, Александра Абанькова