В Перми выставлены на продажу «Слудские бани» за 50 млн рублей

В Перми продается банный комплекс по ул. Советской, 106. Согласно 2ГИС, по этому адресу действуют «Слудские бани». Как указано в объявлении на сайте «Авито», актив оценен в 50 млн руб., или 103,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Согласно объявлению, к продаже предлагается комплекс из двух отдельно стоящих зданий общей площадью 348,2 и 135,1 кв. м соответственно, а также земельного участка чуть более 1,1 тыс. кв. м. Большее здание оснащено шестью видами бань с отдельными санузлами и комнатами отдыха. Также там есть ресепшен, подсобные и технические помещения. Полная загрузка составляет 45 человек в день. В меньшем здании есть гостевая комната с мини-баром. На втором этаже — бильярдная зона и спальные комнаты. Территория участка огорожена и заасфальтирована, оборудована системой видеонаблюдения и паркингом на 14 машино-мест. Объект оснащен всеми центральными коммуникациями.

Стоит отметить, что в 2023 году «Слудские бани» уже выставлялись на продажу. Тогда объект был оценен в 45 млн руб.