Пожилого уральца обвинили в реабилитации нацизма за надписи мелом на мемориале

Прокуратура направила в Свердловский областной суд уголовное дело 71-летнего жителя Новоуральска. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, он обвиняется в осквернении мемориала памяти погибших в Великой Отечественной войне. Уральца будут судить по чч. 3, 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как считает следствие, в период с 25 по 26 марта 2022 года обвиняемый пришел на Аллею Боевой Славы в Новоуральске и на мемориальной тумбе с землей города-героя сделал надпись желтым мелом. Ее мог увидеть неограниченный круг лиц. После этого он выложил в открытый доступ в интернете пост, который сопровождался текстом и двумя фотографиями мемориальной тумбы с его подписями.

Экспертиза сделала вывод, что этими действиями уралец публично осквернил символ воинской славы России. «Согласно заключению эксперта, указанная надпись содержит совокупность лингвистических и психологических признаков презрительно-негативного отношения к мемориальному сооружению — Аллее Боевой Славы»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина