Два человека погибли при опрокидывании судна в Южно-Китайском море

В районе острова Хуанъянь в Южно-Китайском море опрокинулся сухогруз. Погибли как минимум два человека. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По информации ЦТК, судно следовало из Филиппин в южную провинцию Китая Гуандун. Примерно в 55 морских милях к северо-западу от острова Хуанъянь сухогруз накренился и перестал выходить на связь.

На борту потерпевшего бедствие судна находился 21 человек. 14 членов экипажа спасены, еще один — в тяжелом состоянии. Поиски остальных продолжаются.