В центре Ярославля появится гостиница напротив минздрава

В Ярославле в историческом здании на улице Трефолева, 12 откроют отель. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе эфира «Городских новостей».

Фото: мэрия Ярославля

По словам господина Молчанова, объект, расположенный рядом со зданием областного минздрава, требует больших финансовых вложений.

«Сегодня там есть собственник, который уже разрабатывает проект и занимается объединением всего этого здания в единую конструкцию. Пока мы понимаем, что это будет отель: собственники, которые приобрели его, имеют сеть отелей»,— сказал мэр.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Дом Трефолева мэрия продала в 2024 году за 16,1 млн руб. Зданием теперь владеет питерское ООО «Харбор клуб», которое занимается гостиничным бизнесом.

Алла Чижова