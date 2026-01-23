Температура в домах поселка Теплая Гора не превышает 20°C

Температура в жилых домах поселка Теплая Гора, в котором произошла авария в котельной, находится в пределах от 17,4 до 19,9°C. В настоящее время теплоснабжение поселка осуществляется с одного котла, что и привело к перебоям в теплоснабжении.

Авария в местной котельной произошла сегодня ночью. Из строя вышел один из двух котлов, который пытаются починить специалисты. В зависимости от сроков работы на оборудовании котельной жителям будут выдавать обогреватели.

Для координации работ в округ выехал замминистра ЖКХ. Ситуация находится на контроле ведомства.