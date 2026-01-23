В Челябинской области объем выданных автокредитов за год вырос на 55%

В декабре 2025 года банки Челябинской области выдали 2914 автокредитов на общую сумму 4,12 млрд руб. Это примерно на 47% и 54,6% соответственно больше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний чек автокредита в декабре прошлого года составил 1,41 млн руб., а средний срок — 72 месяца.

Всего за 2025 год жителям Челябинской области выдано 34,22 тыс. автокредитов на общую сумму 46,04 млрд руб. Средний размер займа на покупку машины составил 1,35 млн руб., а срок — 68 месяцев.

Ольга Воробьева