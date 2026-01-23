На Урале поездами перевезли более 5,8 тыс. животных без сопровождения владельцев

В поездах дальнего следования на Свердловской и Южно-Уральской железных дорогах (СвЖД и ЮУЖД) в 2025 году перевезли более 5,8 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев, сообщили в пресс-службе СвЖД. Чаще всего животных отправляли из Екатеринбурга и Перми поездами в Москву и Санкт-Петербург.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перевозка животных осуществляется в багажных купе. Обычно уральцы отправляли собак и кошек, однако иногда это были и необычные животные: игуана, белка, лемур, хорек, морские свинки, карликовые и камерунские козы, сурикаты, ящерицы, обезьяны, карликовые куры, черепахи, еноты, ежи, голуби и бабочки.

В августе прошлого года список животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования в сопровождении владельцев, был расширен почти до 40 видов. Эта услуга тоже пользуется популярностью у пассажиров. В 2025 году в поездах Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) на СвЖД и ЮУЖД проехали вместе с хозяевами 37,3 тыс. домашних питомцев.

Ирина Пичурина